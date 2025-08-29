Глава правительства хуситов ликвидирован ударами Израиля по Йемену

Армия обороны Израиля атаковала Йемен. В результате ударов погиб глава правительства хуситов Ахмед Галиб ар-Рахави. Об этом стало известно РИА Новости.
По словам источника, близкого к семье Ахмеда Галиб ар-Рахави, премьер-министр находился в столице Йемена.
Как ранее сообщалось, 28 августа армия обороны Израиля атаковала столицу Йемена Сану. Авиаудары были направлены на различные районы города. Сейчас столица страны находится под контролем шиитского движения, военные силы которого в поддержку палестинцев в секторе Газа направляют ракеты по Израилю.