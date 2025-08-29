Глава правительства хуситов ликвидирован ударами Израиля по Йемену

Как ранее сообщалось, 28 августа армия обороны Израиля атаковала столицу Йемена Сану. Авиаудары были направлены на различные районы города. Сейчас столица страны находится под контролем шиитского движения, военные силы которого в поддержку палестинцев в секторе Газа направляют ракеты по Израилю.