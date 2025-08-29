Ричмонд
29 августа в Иркутске пройдут дожди

Температура днем составит +17…+19 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завершение рабочей недели немного расстроит горожан — на улице будет прохладно. На протяжении дня пройдут дожди. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 10 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, днем температура воздуха будет равна +17…+19, а ночью похолодает до +11…+13 градусов.

— В западных, центральных и южных районах Приангарья пройдут сильные дожди. Порывы ветра могут достигнуть 13 м/с, — прокомментировали синоптики.

Ночью воздух прогреется лишь до +8…+13, а днем потеплеет до +17…+22 градусо, если на небе будет очень облачно, то ощущаться как +10…+15.

