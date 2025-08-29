Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей

Средняя пенсия городских жителей выше на 3,3 тысячи рублей, чем у сельских.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ за 2025 год, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, средний размер пенсии жителя городской местности составляет 24 005 рублей, в то время как у жителя сельского населенного пункта он находится на уровне 20 722 рубля. Разница между их выплатами — 3 283 рубля.

Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что средний размер пенсии по всей России составил почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2025 года.