Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ за 2025 год, которые есть в распоряжении РИА Новости.