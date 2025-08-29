Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей

29 августа глава Новосибирска Максим Кудрявцев отпраздновал свое 50-летие.
В этот день редакция Сиб.фм вспоминает ключевые этапы его биографии и поздравляет с юбилеем.
Максим Георгиевич родился в Алтайском крае в семье учителей. Окончив школу с серебряной медалью, он получил образование в НГТУ и НГУЭУ по специальностям радиотехника и финансы. Свою карьеру он начал в ОАО «Сибирьтелеком», где, начав с позиции инженера, вырос до директора омского филиала.
В 2011 году Кудрявцев занял пост вице-президента «Ростелекома», а в 2015 году стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В 2016 году он был избран в Государственную Думу, где сосредоточился на вопросах информационных технологий и связи. С апреля 2022 года по апрель 2024 года он занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области, а 16 апреля 2024 года был избран мэром Новосибирска.
Инаугурация состоялась 26 апреля 2024 года.