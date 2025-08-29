Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летний юбилей

В 2011 году Кудрявцев занял пост вице-президента «Ростелекома», а в 2015 году стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В 2016 году он был избран в Государственную Думу, где сосредоточился на вопросах информационных технологий и связи. С апреля 2022 года по апрель 2024 года он занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области, а 16 апреля 2024 года был избран мэром Новосибирска.