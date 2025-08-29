Ричмонд
Минпросвещения определило продолжительность школьного дня

Школьный день должен начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позже 19.00.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.

Согласно документу, занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 при наличии второй смены.

Уточняется, что учеба 5-х, 9-х классов, а также классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в первую смену.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», — рассказал РИА Новости начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Он добавил, что в документе отражены нормы, установленные СанПиНами.

Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направлены в регионы России.