Луганские кадры пройдут курсы высшего класса

Пасечник отмечает, что специалисты «Машука» помогут в работе над кадровой программой «Герои Луганщины». Центр знаний «Машук» был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров наряду с Мастерской управления «Сенеж» (Подмосковье) и Академией творческих индустрий — проектом «Таврида. АРТ» (Крым). Центр «Машук» с 2023 года работает с участниками спецоперации, подключая их к общественным и социальным работам.