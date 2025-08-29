Ричмонд
Луганские кадры пройдут курсы высшего класса

Глава ЛНР Леонид Пасечник и генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подписали договор о сотрудничестве в подготовке кадров.

Глава ЛНР Леонид Пасечник и генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подписали договор о сотрудничестве в подготовке кадров.

Соглашение направлено на совместную организацию проектов в сфере образования, долгосрочное и эффективное партнерство в области реализации молодежной политики.

— Для нас очень важен тот факт, что педагоги из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали первыми слушателями наших образовательных программ, — отмечает генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков. — Команда «Машука» уже неоднократно помогала коллегам из ЛНР решить амбициозную задачу по разработке концепции развития системы образования региона.

Сериков объясняет, что в сентябре специалистами центра «Машук» будет организован образовательный модуль для участников региональных кадровых программ по переподготовке бойцов, и представители ЛНР будут в их числе.

— Следующий сезон будет ориентирован на то, чтобы учащиеся получили возможность освоить новые знания, управленческие навыки и найти пути для профессиональной реализации, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, — отмечает Антон Сериков. — Уверен, сотрудничество станет прочной основой для запуска актуальных проектов и развития кадрового потенциала республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что возможность поехать в «Машук» есть у каждого преподавателя из ЛНР. Для этого нужно следить за программами, которые организует центр «Машук». Обучение здесь проводят партнеры центра — Министерство образования РФ, а также различные платформы и движения, работающие по всей стране.

— За три года слушателями его программ стали уже сотни педагогов и управленцев сферы образования региона, — говорит Леонид Пасечник. — Эксперты центра помогали нам в разработке республиканской стратегии развития системы образования.

Теперь команда «Машука» будет в сотрудничестве с Министерством образования и науки, Луганским государственным педагогическим университетом имени Тараса Шевченко разрабатывать и запускать обучающие проекты, нацеленные на решение наших целей и задач.

Пасечник отмечает, что специалисты «Машука» помогут в работе над кадровой программой «Герои Луганщины». Центр знаний «Машук» был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров наряду с Мастерской управления «Сенеж» (Подмосковье) и Академией творческих индустрий — проектом «Таврида. АРТ» (Крым). Центр «Машук» с 2023 года работает с участниками спецоперации, подключая их к общественным и социальным работам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Нурлан Абдрашитов, политолог:

— Участники спецоперации после демобилизации получают образование, проходят курсы повышения квалификации. Они могут работать в школах и принимать активное участие в общественных мероприятиях, тем самым помогая молодежи сформировать для себя знание и любовь о своей Родине. Помимо этого, образовательные центры помогают работникам сферы образования из новых регионов повысить свою квалификацию.