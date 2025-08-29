Беглов: Ограничения на работу мигрантов направлены на защиту рынка труда

Губернатор подчеркнул, что иностранные работники по-прежнему востребованы в определённых секторах экономики, где их участие необходимо для развития Санкт-Петербурга и Ленобласти. Беглов заверил, что власти приветствуют мигрантов, соблюдающих законы и способствующих экономическому росту региона, а ограничения коснутся только тех мигрантов, которые работают по патенту.