Магнитная буря 29 августа 2025 года: серия вспышек пронеслась каскадом по короне Солнца — когда ждать бури

Солнце демонстрирует рекордное количество крупных пятен, что указывает на значительный запас энергии для возможных вспышек. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что уровень фонового рентгеновского излучения уже несколько дней превышает норму, что свидетельствует о мощном процессе, сравнимом с длительной вспышкой. За сутки на звезде появилось около 100 новых пятен, при этом область № 4197 оказалась наиболее активной. Ученые отметили, что энергия накапливается, но ее распределение пока остается неясным, поскольку вспышки еще не зафиксированы.