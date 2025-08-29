Магнитная буря 29 августа 2025 года: серия вспышек пронеслась каскадом по короне Солнца — когда ждать бури

Астрономы отмечают аномально высокую активность Солнца, вызывающую как интерес, так и опасения. Согласно данным наблюдений, прогноз на 29 августа 2025 года остается неопределенным из-за противоречивых сигналов с космических и наземных станций.
Солнце демонстрирует рекордное количество крупных пятен, что указывает на значительный запас энергии для возможных вспышек. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что уровень фонового рентгеновского излучения уже несколько дней превышает норму, что свидетельствует о мощном процессе, сравнимом с длительной вспышкой. За сутки на звезде появилось около 100 новых пятен, при этом область № 4197 оказалась наиболее активной. Ученые отметили, что энергия накапливается, но ее распределение пока остается неясным, поскольку вспышки еще не зафиксированы.
По данным исследователей, рентгеновское излучение, вызванное активными процессами, подтверждает взрывной потенциал Солнца. Однако график активности начал стабилизироваться, а 28 августа в северном полушарии звезды были замечены крупные выбросы плазмы. Это может сигнализировать о подготовке к масштабным событиям. Ученые предупредили, что активные зоны Солнца находятся в положении, которое может повлиять на Землю, вызвав серьезные последствия.
При этом специалисты допускают, что после шести дней повышенной активности Солнце может начать «остывать», исчерпав запасы энергии. Они пояснили, что для формирования мощных вспышек X-уровня требуется 1−2 дня. Если в ближайшие сутки значительных событий не произойдет, активность звезды может снизиться, и Солнце вернется к спокойному состоянию.
Директор Института космических исследований, академик РАН Анатолий Петрукович в беседе с URA.RU отметил, что 11-летние циклы солнечной активности в последние десятилетия были относительно спокойными, и серьезные события маловероятны. По его словам, вскоре Солнце, скорее всего, вернется к нормальному уровню активности.
Ученые продолжают наблюдения, чтобы определить, останется ли Солнце спокойным или подготовит мощные события, подобные Кэррингтонскому событию 1859 года, которое сегодня могло бы серьезно повредить инфраструктуру Земли.
Геомагнитные бури: причины и последствия.
Геомагнитные возмущения возникают из-за колебаний магнитного поля Земли под воздействием заряженных частиц солнечного ветра. Их интенсивность измеряется по шкале Kp (от 0 до 9), где значения 5 и выше указывают на начало магнитной бури.
Основной причиной таких бурь является солнечная активность. Во время вспышек и корональных выбросов массы в космос выбрасываются ионизированные частицы, которые за 1−3 дня достигают магнитосферы Земли. Накопление энергии в магнитосфере определяет силу бури и ее влияние на технологии, системы связи и здоровье человека.