В Иркутской области обсудили тему борьбы с теневыми зарплатами

— Чтобы бороться с нелегальной занятостью, Минтруд Приангарья обратился в Роструд с инициативой лишать компании, уличенные в таких нарушениях, права участвовать в госзакупках. Также предлагается ввести ежеквартальную отчетность для работодателей перед налоговыми органами по числу сотрудников, работающих с применением контрольно-кассовой техники, — уточнили в правительстве.