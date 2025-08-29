В Иркутской области обсудили тему борьбы с теневыми зарплатами. Легализация доходов является одним из ключевых вопросов социальной ответственности бизнеса, прозрачности экономики и соблюдения закона. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
В первой половине 2025 года группы межведомственной комиссии рассмотрели 506 компаний с признаками нелегальной занятости. По итогам проверки о 85 организациях были переданы сведения в Госинспекцию труда. Удалось легализовать трудовые отношения для 3,8 тысяч работников.
— Чтобы бороться с нелегальной занятостью, Минтруд Приангарья обратился в Роструд с инициативой лишать компании, уличенные в таких нарушениях, права участвовать в госзакупках. Также предлагается ввести ежеквартальную отчетность для работодателей перед налоговыми органами по числу сотрудников, работающих с применением контрольно-кассовой техники, — уточнили в правительстве.
Предлагается увеличить штрафы за отсутствие официального трудоустройства и за указание неполного рабочего времени в договорах, а также ввести ответственность за намеренное сокращение рабочего времени.