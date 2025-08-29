В России предложили давать кредитные каникулы отцам новорожденных

«Суть заключается в предоставлении отцам-заемщикам или созаемщикам права на полную отсрочку по обязательным платежам по ипотечным, автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до шести месяцев при рождении или усыновлении ребенка. В течение этого периода обязательные платежи будут полностью приостановлены. Начисление штрафов и пеней исключено, а общий срок кредита автоматически продлен на время действия каникул», — написал вице-спикер Госдумы, передает ТАСС.