В России предложили давать кредитные каникулы отцам новорожденных

В России предложили ввести программу «Кредитные каникулы отца», которая позволит мужчинам, ставшим отцами или усыновившим ребенка, получить полную отсрочку по всем видам кредитов сроком до шести месяцев. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Соответствующее обращение направлено руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Программа будет предусматривать полную отсрочку по выплате кредитов.

«Суть заключается в предоставлении отцам-заемщикам или созаемщикам права на полную отсрочку по обязательным платежам по ипотечным, автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до шести месяцев при рождении или усыновлении ребенка. В течение этого периода обязательные платежи будут полностью приостановлены. Начисление штрафов и пеней исключено, а общий срок кредита автоматически продлен на время действия каникул», — написал вице-спикер Госдумы, передает ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравительство предложило увеличить ипотечные каникулы для семей.

Чернышов также отметил, что значительное число молодых семей в России, находящихся в ожидании пополнения, сталкивается с необходимостью одновременно нести существенные финансовые расходы и обслуживать кредитные обязательства. Как отмечается, у 59% молодых семей имеются кредиты, если не учитывать ипотечные займы. Подобная финансовая нагрузка существенно усложняет ведение семейного бюджета и может негативно сказаться на намерениях граждан увеличить число детей.

