Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

«В сентябре изначально нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах (есть только пара месяцев, где рабочих дней больше, чем в сентябре). Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — сказал Южалин.