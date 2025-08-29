Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«В сентябре изначально нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах (есть только пара месяцев, где рабочих дней больше, чем в сентябре). Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — сказал Южалин.
Он отметил, что выгода для работников, получающих оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце — чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Это связано с тем, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.