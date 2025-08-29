Израильские авиаудары уничтожили премьер-министра хуситов Ахмеда Галиба

Атаки Израиля были нанесены по столице Йемена, городу Сане, где находился ар-Рахави. Удары пришлись по разным районам города, который сейчас контролируется шиитским движением хуситов. Эти силы активно поддерживают палестинцев, обстреливая Израиль ракетами из сектора Газа.