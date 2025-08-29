Израильские авиаудары уничтожили премьер-министра хуситов Ахмеда Галиба

Премьер-министр Верховного Политического Совета Йемена Ахмед Галиб ар-Рахави погиб в результате израильских авиаударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к семье политика.
Атаки Израиля были нанесены по столице Йемена, городу Сане, где находился ар-Рахави. Удары пришлись по разным районам города, который сейчас контролируется шиитским движением хуситов. Эти силы активно поддерживают палестинцев, обстреливая Израиль ракетами из сектора Газа.
Ранее при авиаударах Израиля по Йемену двое погибли, пятеро пострадали.