В Иркутской области отменили режим ЧС, который вводили из-за засухи

Обстановка в районах, где погибала почва — стабилизировалась.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который ранее ввели из-за сильной засухи в Балаганском, Нукутском, Усть-Удинском и Эхирит-Булагатском муниципальном районах. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.

— Ранее принятый указ, вводивший режим ЧС в южных территориях Приангарья, признается утратившим силу "в связи со стабилизацией обстановки, связанной с опасным метеорологическим явлением — почвенная засуха в весенне-летний период 2025 года, — говорится в документе.

Напомним, что режим ЧС действовал с 20 августа. В четырех районах Иркутской области засуха погубила сельскохозяйственные культуры на площади более 100 гектаров.