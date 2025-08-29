Ричмонд
Юрист Георгиева: Сбор редких грибов может грозить штрафом в миллион рублей

За сбор редких и находящихся под угрозой грибов граждан могут привлечь к административной ответственности с взысканием миллионного штрафа. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева.

По ее словам, уголовной ответственностью наказывается сбор особо ценных видов из Красной книги и грибов с наркотическими свойствами.

Она пояснила, что, когда человек собирает грибы, он срезает плодоножку, что и считается уничтожением.

— Административное наказание для нарушителей предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей для юридических. В случае уголовной ответственности применяются меры в виде обязательных работ или лишения свободы на срок до четырех лет, — сообщила Георгиева порталу RT.

Она уточнила, что административная и уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста.

Ранняя осень — лучшее время для сбора грибов. После дождливого и теплого лета условия для их роста особенно благоприятны. Эксперты рассказали, где и какие грибы можно собирать в Подмосковье в сентябре.