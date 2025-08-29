Астролог оценил положение планет в дни визита Путина в Китай и раскрыл, какими будут его итоги

Напомним, в конце этой недели Путин отправится в Китай. Визит продлится четыре дня. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами. Всего в Поднебесную приедет более 20 глав государств мира. В Кремле уже назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.