В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
«Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон… № 63-ФЗ “О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ”. Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда», — сказала Стенякина.
Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.
«Вступает в силу федеральный закон № 144-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ”, который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь — поправка в статью 135», — также рассказала депутат.
Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%.
«Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону № 144-ФЗ носят технический характер», — заключила политик.