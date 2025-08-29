Мошенники заставляют жертв записывать их контакты как членов семьи: вот зачем им это нужно

На первом этапе злоумышленники убеждают жертву удалить все контакты, а потом записать их номер, обозначив его как «маму». Это нужно мошенникам, чтобы поддерживать связь с жертвой в том числе и в то время, когда он находится в банке и оформляет кредит, и не вызывать подозрения у сотрудников банка.