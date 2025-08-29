Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники заставляют жертв записывать их контакты как членов семьи: вот зачем им это нужно

МВД: Мошенники заставляют записывать их контакты в телефон под именем «Мама».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники заставляют своих жертв заносить их в список контактов в телефоне, причём убеждают обозначить в списке как членов семьи. В чём смысл аферы, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

На первом этапе злоумышленники убеждают жертву удалить все контакты, а потом записать их номер, обозначив его как «маму». Это нужно мошенникам, чтобы поддерживать связь с жертвой в том числе и в то время, когда он находится в банке и оформляет кредит, и не вызывать подозрения у сотрудников банка.

Напомним, в преддверии учебного года мошенники разработали новую схему обмана школьников и студентов. Они представляются сотрудниками образовательных учреждений или министерства образования и утверждают, что учащемуся необходимо пройти обязательный тест, ссылка на который оказывается фишинговой.

Какие обманы, связанные с путешествиями, популярны в сезон отпусков, читайте здесь на KP.RU.