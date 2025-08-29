Мошенники заставляют жертв записывать их контакты как членов семьи: вот зачем им это нужно

Мошенники заставляют своих жертв заносить их в список контактов в телефоне, причём убеждают обозначить в списке как членов семьи. В чём смысл аферы, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
На первом этапе злоумышленники убеждают жертву удалить все контакты, а потом записать их номер, обозначив его как «маму». Это нужно мошенникам, чтобы поддерживать связь с жертвой в том числе и в то время, когда он находится в банке и оформляет кредит, и не вызывать подозрения у сотрудников банка.
Напомним, в преддверии учебного года мошенники разработали новую схему обмана школьников и студентов. Они представляются сотрудниками образовательных учреждений или министерства образования и утверждают, что учащемуся необходимо пройти обязательный тест, ссылка на который оказывается фишинговой.
Какие обманы, связанные с путешествиями, популярны в сезон отпусков, читайте здесь на KP.RU.