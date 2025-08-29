Ричмонд
Чистый город и новые технологии. Как мэр Максим Кудрявцев меняет Новосибирск

29 августа у главы Новосибирска Максима Кудрявцева юбилей — градоначальнику исполнилось 50 лет.

Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 50 лет. Политолог Алексей Мазур в беседе с Сиб.фм отмечает изменения в городе, которые произошли при помощи нового градоначальника, а именно увеличение числа дворников и обновление кадров в мэрии. Депутат Ерлан Байжанов также отмечает улучшение уборки улиц благодаря увеличению бригад ручной уборки и усилению контроля за районными администрациями.

Советник губернатора Новосибирской области Виктор Толоконский высоко оценил работу Максима Кудрявцева за 1,5 года, отметив его эффективное управление городским хозяйством, закупку новой техники и оптимизацию процессов. Толоконский подчеркнул, что Кудрявцев понимает важность содержания дорог и улиц для дальнейшего роста города.

Главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов отметил изменения в политической жизни региона с приходом Кудрявцева. Он подчеркнул, что мэр, в отличие от предшественников, не участвует в предвыборных кампаниях, что позволит ему выстраивать отношения со всеми политическими силами в обновленном горсовете.

Кузнецов также отметил, что успех Кудрявцева на будущих выборах в Госдуму будет зависеть от результатов работы его команды, и мэр заинтересован в поддержке политических центров влияния, предлагая им улучшение городской среды.