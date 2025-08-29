Чистый город и новые технологии. Как мэр Максим Кудрявцев меняет Новосибирск

Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 50 лет. Политолог Алексей Мазур в беседе с Сиб.фм отмечает изменения в городе, которые произошли при помощи нового градоначальника, а именно увеличение числа дворников и обновление кадров в мэрии. Депутат Ерлан Байжанов также отмечает улучшение уборки улиц благодаря увеличению бригад ручной уборки и усилению контроля за районными администрациями.