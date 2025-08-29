Юрист предупредил об изменении правил расчета зарплат с 1 сентября

«При расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается получения пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон», — разъяснил юрист.