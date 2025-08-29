Красноярцев ожидает прохладная погода с туманами и дождями 29 августа

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Последняя пятница лета принесет в Красноярский край характерную для конца августа погоду с низкими температурами ночью и умеренным потеплением днем.
Синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными небольшими дождями в течение дня. Ветер юго-восточный умеренный, 4−9 м/с, что создаст комфортные условия для восприятия температуры. Ночные показатели опустятся до +9…+11 градусов, что потребует от жителей использования теплой одежды в утренние часы.
Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Особенностью дня станут туманы, которые ожидаются в ночные и утренние часы, что может создать ограниченную видимость на дорогах.
Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность при движении в условиях недостаточной видимости. Метеорологи отмечают, что такие погодные условия соответствуют сезонным нормам для конца августа в Сибирском регионе.