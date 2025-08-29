Красноярцев ожидает прохладная погода с туманами и дождями 29 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными небольшими дождями в течение дня. Ветер юго-восточный умеренный, 4−9 м/с, что создаст комфортные условия для восприятия температуры. Ночные показатели опустятся до +9…+11 градусов, что потребует от жителей использования теплой одежды в утренние часы.