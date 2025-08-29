Россиянам раскрыли, какие изменения в зарплате введут с 1 сентября

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России также вступают в силу новые правила расчета заработной платы и доплат за ночные смены, а минимальная надбавка за ночную работу теперь установлена на федеральном уровне и составляет не менее 20% от часовой ставки. Кроме того, изменился порядок вычисления среднего заработка: в отпускные, командировочные и выходные пособия теперь включаются все виды премий, надбавок и стимулирующих выплат.