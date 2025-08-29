Учёные предупредили об угрозе «зеркальной» эпидемии синтетических организмов

Учёные отмечают, что, хотя создание даже одной такой клетки может занять десятилетия, уникальные свойства таких организмов — устойчивость к разложению, независимость от природных экосистем и отсутствие естественных конкурентов — потенциально могут превратить их в крайне опасный инвазивный вид. Исследователи предупреждают, что в случае попадания «зеркальной бактерии» в окружающую среду, она способна стремительно распространиться через воду, почву и воздух. Из-за отсутствия естественных хищников и неспособности к расщеплению обычными микроорганизмами, данный тип жизни может подавлять местные экосистемы.