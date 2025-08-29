Ричмонд
Новосибирские педагоги могут получить дополнительную выплату к 1 сентября

Разовая материальная помощь окажется, как раз кстати, для учителей, если инициатива будет реализована.

В связи с приближающимся началом учебного года, российские учителя могут получить единовременную федеральную выплату, равную их месячной заработной плате. С подобным предложением выступили депутаты Государственной Думы, о чем сообщает РИА Новости.

Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы, обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой «рассмотреть возможность законодательного утверждения на общероссийском уровне ежегодной выплаты ко Дню знаний (1 сентября) для всех работников образования, включая тех, кто занят в сфере дополнительного образования».

По мнению инициатора, данная мера станет не только единовременной материальной поддержкой, но и зримым проявлением уважения государства к труду педагогов. Кроме того, реализация инициативы способна повысить престиж профессии учителя и привлечь в образовательные учреждения перспективных молодых специалистов. Вице-спикер убежден, что поддержка педагогов в настоящее время — это вклад в будущее качественного образования и стабильного развития России.

