Новосибирские педагоги могут получить дополнительную выплату к 1 сентября

По мнению инициатора, данная мера станет не только единовременной материальной поддержкой, но и зримым проявлением уважения государства к труду педагогов. Кроме того, реализация инициативы способна повысить престиж профессии учителя и привлечь в образовательные учреждения перспективных молодых специалистов. Вице-спикер убежден, что поддержка педагогов в настоящее время — это вклад в будущее качественного образования и стабильного развития России.