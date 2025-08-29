Мошенники подделывают корпоративные чаты в WhatsApp* и крадут данные

Через какое-то время человек, представляющийся руководителем организации, сообщает участникам чата, что из-за сбоя в компании стёрлась база данных сотрудников, где в числе прочего отмечен их трудовой стаж. Аферист просит отправить паспортные данные, СНИЛС и прочие личные данные якобы для того, чтобы восстановить базу. Иногда мошенники выманивают таким образом и данные доступа к кабинету жертвы на Госуслугах.