Мошенники подделывают корпоративные чаты в WhatsApp* и крадут данные

Злоумышленники подделывают корпоративные чаты для того, чтобы выманить у россиян персональные данные. Для создания псевдо-чатов они используют мессенджер WhatsApp*. Чаты создаются якобы для бывших сотрудников организаций.
«Для убедительности в таких чатах появляются знакомые имена и фотографии, которые мошенники находят в открытых источниках. Участники чата видят “коллег”, с которыми когда-то работали, и начинают доверять происходящему», — рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
Через какое-то время человек, представляющийся руководителем организации, сообщает участникам чата, что из-за сбоя в компании стёрлась база данных сотрудников, где в числе прочего отмечен их трудовой стаж. Аферист просит отправить паспортные данные, СНИЛС и прочие личные данные якобы для того, чтобы восстановить базу. Иногда мошенники выманивают таким образом и данные доступа к кабинету жертвы на Госуслугах.
Эксперт добавил, что аферисты пугают жертв якобы возможной пропажей данных об их трудовом стаже и будущими проблемами с начислением пенсии.
