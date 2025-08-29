Для школьников и студентов Иркутской области проезд в электричках станет дешевле

Приобрести билеты со скидкой 50% можно как в кассах на вокзалах, так и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Список документов для оформления льготного проезда доступен на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Данная льгота действительна до 15 июня 2026 года.