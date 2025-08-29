Ричмонд
Для школьников и студентов Иркутской области проезд в электричках станет дешевле

С 1 сентября билет на проезд будет дешевле на 50%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для школьников и студентов Иркутской области проезд в электричках станет дешевле на 50%. Такие изменения вступят в силу с 1 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

— Право на льготный проезд до города, где находится школа или университет и обратно, могут школьники старше семи лет и студенты, обучающиеся на дневном отделении, — уточняется на сайте ВСЖД.

Приобрести билеты со скидкой 50% можно как в кассах на вокзалах, так и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Список документов для оформления льготного проезда доступен на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Данная льгота действительна до 15 июня 2026 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре после капитального ремонта открыли общежитие Гидрометтехникума.