Для школьников и студентов Иркутской области проезд в электричках станет дешевле на 50%. Такие изменения вступят в силу с 1 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
— Право на льготный проезд до города, где находится школа или университет и обратно, могут школьники старше семи лет и студенты, обучающиеся на дневном отделении, — уточняется на сайте ВСЖД.
Приобрести билеты со скидкой 50% можно как в кассах на вокзалах, так и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Список документов для оформления льготного проезда доступен на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Данная льгота действительна до 15 июня 2026 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре после капитального ремонта открыли общежитие Гидрометтехникума.