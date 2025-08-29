Мать «Битцевского маньяка» не может посещать его в колонии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать его в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок, из-за дальности ее расположения, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Пичушкин подавал иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований.
Его мать, как говорится в судебных документах, пояснила суду, что «из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать».
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990—2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил «битцевского маньяка» к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.