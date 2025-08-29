Ричмонд
Церковный праздник 29 августа 2025: Ореховый спас — что можно и нельзя делать, традиции, приметы

Православная церковь 29 августа отмечает один из важнейших праздников — перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Этот праздник, известный в народе как Третий Спас или Ореховый Спас, завершает цикл августовских Спасов.

Исторически этот день связан с чудом исцеления царя Авгаря через Нерукотворный образ Христа, который стал первой христианской иконой. В традиции праздника переплелись церковные и народные обычаи.

С этим днем связано несколько народных примет:

Если журавли улетают на Третий Спас — зима будет ранней;

Гроза в этот день предвещает теплую осень;

Богатый урожай орехов сулит обильные хлеба в следующем году.

Традиционно в этот день:

Освящали новые колодцы и источники;

Собирали созревшие орехи и пекли хлеб из нового урожая;

Заготавливали целебные ореховые настойки;

Освящали в храмах орехи, хлеб и мед.

Церковь напоминает, что в праздник следует:

Воздержаться от тяжелого физического труда;

Избегать конфликтов и ссор;

Не злоупотреблять алкоголем;

Посетить храм для участия в праздничной литургии.

Особенностью праздника является то, что он совпадает с окончанием Успенского поста, что позволяет верующим вернуться к обычному рациону питания. Современные священники подчеркивают, что главное в этот день — не внешние обряды, а духовное осмысление значения первой христианской иконы и укрепление в вере.