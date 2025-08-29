Минпросвещения установило временные рамки для занятий в школах

В нормативных материалах отдельно отмечено, что обучение пятиклассников, девятиклассников и детей с ограниченными возможностями здоровья должно проходить только в первую смену. В документе также зафиксирован запрет на проведение «нулевых» уроков и организацию трёхсменного графика. При этом вторая смена должна завершаться строго до 19:00. В документе отражены нормы, установленные СанПиНами.
А ранее в Минпросвещения определили перечень обязательных учебных предметов для получения основного общего образования, начиная с 2026/2027 учебного года. Нововведением станет появление в школьной программе предмета «Духовно-нравственная культура России». Также был утверждён приказ, нормирующий время и объём домашних заданий для школьников с учётом их учебной нагрузки. Контроль над объёмом «домашки» для каждого класса и по каждому предмету теперь является обязанностью школы.