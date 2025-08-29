Минпросвещения установило временные рамки для занятий в школах

А ранее в Минпросвещения определили перечень обязательных учебных предметов для получения основного общего образования, начиная с 2026/2027 учебного года. Нововведением станет появление в школьной программе предмета «Духовно-нравственная культура России». Также был утверждён приказ, нормирующий время и объём домашних заданий для школьников с учётом их учебной нагрузки. Контроль над объёмом «домашки» для каждого класса и по каждому предмету теперь является обязанностью школы.