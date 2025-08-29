Юрист раскрыла новинки в ПДД, которые вступят в силу 1 сентября

Кроме того, с начала сентября ужесточаются требования к поведению водителей при приближении автомобилей со спецсигналами. Водителям предстоит перестраиваться в соседний ряд, если спецтранспорт движется по той же полосе, либо уступать дорогу, съезжая на обочину на однополосных дорогах. Запрещается опережать транспортные средства с проблесковыми маячками, двигаться рядом с ними или следовать с аналогичной скоростью, подчеркнула эксперт.