В Финляндии начнут заменять автоматы советского производства

Yle: финская армия намерена перейти с автоматов Калашникова на западный аналог.

Источник: Комсомольская правда

В Силах обороны Финляндии планируют заменить автоматы советского производства. Правительство начнет переход на модели Запада, сообщил телерадиовещатель Yle.

В материале говорится, что Финляндия заменит, в том числе, автоматы на базе Калашникова и АК-47. Местные производители уже начали представлять изображения новых винтовок.

«Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу», — сказано в сообщении.

Москва тем временем напугала США подлодкой «Пермь». Ее разработали для регулярного использования гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». В американских СМИ отмечают, что подлодке нет равных в Арктике. Это оружие готово к развертыванию в случае такой необходимости.