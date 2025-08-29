В Силах обороны Финляндии планируют заменить автоматы советского производства. Правительство начнет переход на модели Запада, сообщил телерадиовещатель Yle.
В материале говорится, что Финляндия заменит, в том числе, автоматы на базе Калашникова и АК-47. Местные производители уже начали представлять изображения новых винтовок.
«Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу», — сказано в сообщении.
Москва тем временем напугала США подлодкой «Пермь». Ее разработали для регулярного использования гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». В американских СМИ отмечают, что подлодке нет равных в Арктике. Это оружие готово к развертыванию в случае такой необходимости.