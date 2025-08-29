Ричмонд
Уроженка Новосибирска оказалась в топе самых богатых женщин России

Сибирячка в одном списке с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук.

В списке самых состоятельных женщин России по версии Forbes за 2025 год появилась Мария Филева, наследница владельцев S7 Group Владислава и Наталии Филевых. Ее капитал оценен в 550 миллионов долларов, что позволило ей занять 17-ю строчку рейтинга.

Согласно информации Forbes, к концу 2023 года Мария и ее сестра Татьяна владели равными долями в 25% акционерного капитала S7. Оставшаяся часть акций принадлежала их отцу, Владиславу Филеву. Позже Татьяна Филева, ранее занимавшая пост генерального директора холдинга, вышла из числа акционеров.

Стоит отметить, что Мария и Татьяна Филевы и ранее входили в число самых богатых россиянок.

Этот факт может свидетельствовать о более активном вовлечении Марии в операционную деятельность S7 Group и ее стремлении к самостоятельной реализации инвестиционных проектов.

