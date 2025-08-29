Часть Владивостока останется без горячей воды на полтора месяца — адреса

Во Владивостоке стартовал капитальный ремонт магистрального трубопровода. Работы продлятся с 29 августа до 15 октября на участке от дома № 55 на Луговой до пересечения с улицей Горной. Несмотря на ремонт, движение автотранспорта на этом отрезке дороги останется открытым, так как работы будут проводиться поэтапно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МУПВ «ВПЭС».