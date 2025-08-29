Часть Владивостока останется без горячей воды на полтора месяца — адреса

Во Владивостоке стартовал капитальный ремонт магистрального трубопровода. Работы продлятся с 29 августа до 15 октября на участке от дома № 55 на Луговой до пересечения с улицей Горной. Несмотря на ремонт, движение автотранспорта на этом отрезке дороги останется открытым, так как работы будут проводиться поэтапно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МУПВ «ВПЭС».
В то же время жители ряда улиц временно останутся без горячей воды. Ограничение подачи горячего водоснабжения коснётся домов по следующим адресам:
- Тунгусская: 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 65, 69;
- Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 209, 207;
- Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;
- Матросская: 5-я, 21;
- Матросская: 7-я, 33а;
- Ивановская: 15, 17, 19, 6а, 6/4;
- Тюменская: 22, 26, 28;
- Луговая: 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а, 45, 21;
- Зейская: 4, 10, 12/1, 12/2;
- Флотская: 1-я, 39;
- Новоивановская: 3;
Ориентировочное восстановление горячей воды запланировано на 15 октября.