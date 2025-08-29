Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа «полезная» привычка, которая может убить печень

Печень — один из самых крупных органов человека, от которого напрямую зависит здоровье всего организма. Некоторые повседневные привычки — даже кажущиеся полезными — способны серьёзно подорвать её работу. Даже приём витаминов и БАДов «на всякий случай». Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Наталья Панина.

Источник: Life.ru

Врач объяснила, что наша печень нейтрализует токсины, синтезирует белки, гликоген и холестерин, вырабатывает желчь для пищеварения и служит хранилищем витаминов, железа и глюкозы. Орган обладает уникальной способностью к восстановлению, но эти возможности вовсе не безграничны. Поэтому не стоит проверять печень на прочность.

Лишний вес — один из главных врагов печени: жировые отложения повреждают клетки органа, что может привести к воспалению и даже циррозу. В числе других опасностей — бесконтрольный приём лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит.

Наталья Панина.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники».

Алкоголь также наносит прямой удар по печени, и «безопасных» доз не существует. Даже умеренное употребление повышает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза. Вред наносят и избыток простых углеводов, особенно фруктозы из сладких напитков, а также пища, богатая животными жирами и трансжирами. Фастфуд — лидер по их содержанию.

А ещё крайне вредно для печени мороженое. Врачи советуют отказаться от этого лакомства, но для сладкоежек есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот.