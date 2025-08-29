Названа «полезная» привычка, которая может убить печень

Алкоголь также наносит прямой удар по печени, и «безопасных» доз не существует. Даже умеренное употребление повышает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза. Вред наносят и избыток простых углеводов, особенно фруктозы из сладких напитков, а также пища, богатая животными жирами и трансжирами. Фастфуд — лидер по их содержанию.