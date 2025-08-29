Скончался второй сын женщины, которую нашли мертвой на могиле бойца СВО

В городе Балей Забайкальского края умер старший сын женщины, которую ранее нашли мертвой на могиле сына-участника спецоперации. Об этом сообщил портал Chita.ru.
Знакомая семьи рассказала, что 28-летний молодой человек был сильно подавлен после смерти матери и гибели брата, служившего в зоне СВО. Он почувствовал себя плохо по дороге домой с похорон и решил остановиться на ночь у родственников.
Когда его состояние ухудшилось, близкие вызвали скорую помощь. По словам знакомой, врачи долго не ехали на вызов, предлагая дождаться фельдшера. У молодого человека открылась язва, его не удалось спасти.
В статье сказано, что он был приемным сыном и оказывал всяческую поддержку матери после гибели брата в зоне СВО. В семье остались отец с инвалидностью и двое сыновей подросткового возраста. Соседи отзываются о семье как о благополучной и уважаемой.
25 августа женщина пришла на могилу сына, погибшего в ходе спецоперации, после чего скончалась. Она очень переживала из-за потери сына. Именно поэтому часто проводила время на кладбище. Ее тело обнаружили специалисты из бригады, которая специализируется на рытье могил. Ей было 50 лет.