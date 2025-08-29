Скончался второй сын женщины, которую нашли мертвой на могиле бойца СВО

25 августа женщина пришла на могилу сына, погибшего в ходе спецоперации, после чего скончалась. Она очень переживала из-за потери сына. Именно поэтому часто проводила время на кладбище. Ее тело обнаружили специалисты из бригады, которая специализируется на рытье могил. Ей было 50 лет.