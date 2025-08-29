Новосибирских журналистов официально позвали на открытие метро «Спортивная»

Процесс приёмки станции идёт по плану, без серьёзных отклонений от графика.
Новосибирская мэрия объявила об открытии аккредитации для представителей СМИ на освещение запуска новой станции метро «Спортивная». Тем не менее, конкретная дата ввода станции в эксплуатацию остаётся неясной.
Ранее, 27 августа, в рамках форума «Технопром-2025» мэр города, Максим Кудрявцев, сообщил, что приёмка станции проходит в штатном режиме и без каких-либо значительных затруднений.
Ключевой целью, по словам градоначальника, является запуск станции к 7 сентября, дате проведения первого матча регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске.