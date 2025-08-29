Ричмонд
В Омске зафиксировал рекордную активность на рынке недвижимости

В июле поступило на 56% больше заявлений на регистрацию, чем в январе.

Источник: Комсомольская правда

Управление Росреестра по Омской области обработало 25 186 заявлений на учетно-регистрационные действия в июле 2025 года. Это на 17% больше, чем в июне, и на 56% превышает показатели января.

На кадастровый учет поступило 6 125 заявлений, на единую процедуру — 1 517 обращений. Больше всего — 17 544 обращений — касались государственной регистрации права. При этом более половины заявителей выбрали электронный формат взаимодействия — 16 161 случай.

Зарегистрировать ипотеку пожелало на 4% больше омичей, договоры долевого участия в строительстве — на 19% больше, чем в июне.

