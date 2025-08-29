В России определили продолжительность школьного дня

Также ведомство представило предложения по расписаниям на 2025/26 учебный год: для 1−4 классов — пять уроков в день, для 5−9 классов — шесть, для старшеклассников — до 19 занятий в неделю. Первые уроки понедельника будут посвящены проекту «Разговоры о важном», а по четвергам ученики 6−11 классов будут посещать профориентационный курс «Россия — мои горизонты», передает «Царьград».