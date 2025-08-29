Ричмонд
«Значительный приветственный подарок»: Чем поразил Путин Китай еще до приезда в страну

Sohu: Путин приятно удивил Китай неожиданным подарком перед визитом в страну.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин, который вскоре отправится в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, перед визитом преподнес Пекину неожиданный подарок. Об этом 28 августа сообщает издание Sohu.

Журналисты пишут, что этим презентом стало заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщившего о готовности Москвы поставить Китаю российские авиадвигатели. Китайские аналитики в голос говорят, что для Пекина это стало настоящим сюрпризом.

«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — говорится в публикации.

Накануне Центральное телевидение Китая сообщило, что в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китай прибудут 26 глав иностранных государств, в том числе и российский лидер Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в настоящее время активно занимается подготовкой к Восточному экономическому форуму, а также к визиту в Китай, который станет «совершенно беспрецедентным».

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Китай станет беспрецедентно длительным. А занятость главы государства на полный день, что подчеркивает его особую значимость.

Президент России Владимир Путин посетит Китай с четырехдневным визитом. В ходе этого визита пройдут важные переговоры между делегациями двух стран. А кроме участия в праздничных мероприятиях, российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском городе Тяньцзинь.

К слову, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в сентябре состоится знаковая встреча исторического значения. Китайский дипломат охарактеризовал отношения России и Китая как одни из самых стабильных, зрелых и обладающих наибольшей стратегической ценностью отношений между великими державами в современном мире.

