Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое

МВД: число пьяных преступлений с 2014 году сократилось почти вдвое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти вдвое — до 178,5 тысячи, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как указано в материалах МВД РФ за 2014 год, в состоянии алкогольного опьянения было совершено более 353,3 тысячи преступлений, из которых 87,1 тысячи — в Приволжском федеральном округе, более 78,2 тысячи — в Сибирском федеральном округе, 57,3 тысячи — в Центральном федеральном округе.

Вместе с тем, как следует из статистики, к 2024 году число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сократилось в России почти вдвое — до 178,5 тысячи. В Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, 29,2 тысячи преступлений — в Центральном федеральном округе и 21,7 тысячи преступлений — в Уральском федеральном округе.