Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое

Вместе с тем, как следует из статистики, к 2024 году число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сократилось в России почти вдвое — до 178,5 тысячи. В Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, 29,2 тысячи преступлений — в Центральном федеральном округе и 21,7 тысячи преступлений — в Уральском федеральном округе.