Эксперт раскрыла простой способ определения свежести яиц в домашних условиях

Нутрициолог Юлия Попова поделилась с россиянами простым и эффективным методом проверки качества куриных яиц перед употреблением. Об этом она рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, самый надежный способ определить свежесть продукта — опустить его в емкость с холодной водой.

Как пояснила эксперт, поведение яйца в воде точно указывает на его состояние:

Свежее яйцо тонет и ложится на дно горизонтально;

Продукт средней свежести занимает вертикальное положение;

Испорченное яйцо всплывает на поверхность.

Этот эффект объясняется физическими свойствами скорлупы: «Со временем через поры в скорлупе испаряется влага, а внутрь проникает воздух, образуя воздушную камеру, которая и заставляет яйцо всплывать», — отметила Попова.

Специалист также обратила внимание на дополнительные признаки некачественного продукта: наличие трещин на скорлупе, подсохших пятен, слизи и даже легкого сероводородного запаха. Нутрициолог рекомендует отказаться от употребления таких яиц, даже если они прошли водный тест.

Метод проверки яиц водой особенно актуален в свете последних случаев отравлений некачественными продуктами питания. Эксперты рекомендуют проводить такую проверку непосредственно перед приготовлением блюд, особенно для детского питания и людей с ослабленным иммунитетом.