Можно ли спать днем: сомнолог развеяла популярный миф

Лучшее время для дневного сна, по словам Лебедевой, с 13 до 15 часов. Однако все зависит от хронотипа. «Жаворонкам» комфортно отдыхать чуть раньше, а «совам» — позже. При этом врач предостерегла от слишком долгого сна днем. Если он длится больше получаса, может появиться чувство разбитости и замедленность, которые мешают активной работе.