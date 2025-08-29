Можно ли спать днем: сомнолог развеяла популярный миф

Хороший сон — важное условие здоровья. Когда человек высыпается, он чувствует прилив сил, радость и уверенность. Даже короткий дневной сон может дать организму восстановиться. Об этом KP.RU рассказала Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог, эксперт по сну.
— Короткий дневной сон в течение 20−30 минут освежает, восстанавливает уровень энергии и активизирует деятельность мозга, положительно влияет на творческие способности и скорость реакции. Такая перезагрузка помогает снять напряжение. Особенно полезно «перезагрузиться», если едете в транспорте, — отметила специалист.
По словам врача, дневной отдых не мешает ночному сну, а наоборот помогает улучшить память и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Исследования показывают, что кратковременный сон положительно сказывается на когнитивных функциях.
Лучшее время для дневного сна, по словам Лебедевой, с 13 до 15 часов. Однако все зависит от хронотипа. «Жаворонкам» комфортно отдыхать чуть раньше, а «совам» — позже. При этом врач предостерегла от слишком долгого сна днем. Если он длится больше получаса, может появиться чувство разбитости и замедленность, которые мешают активной работе.