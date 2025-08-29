Мошенники придумали новый способ обмана в WhatsApp*

Мошенники начали обманывать через чаты в WhatsApp*
В России появилась новая схема мошенничества, связанная с фальшивыми чатами в WhatsApp* для якобы бывших сотрудников компаний. Об этом сообщает директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук.
«Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций», — приводят слова представителя МТС РИА Новости. Также он отметил, что для убедительности в чатах появляются фото и имена бывших коллег, чтобы человек доверял происходящему.
Кроме того, Бийчук уточнил, что мошенники рассказывают о неком сбое, из-за которого была утеряна информация о трудовом стаже работников. Они убеждают жертв, что без передачи персональных данных могут возникнуть проблемы с начислением пенсии и учетом трудового стажа.
Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана граждан России, связанную с получением индивидуального кода для домофона. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой, называет ее адрес и предлагает оформить персональный код для домофона, который позволит открывать подъезд без использования ключа. После того как собеседник подтверждает согласие через смс, на его номер поступает шестизначный код, предназначенный для доступа в подъезд. Спустя некоторое время жертве поступает звонок в одном из мессенджеров якобы от официального аккаунта госуслуг.
*Meta признана Минюстом экстремистской организацией.