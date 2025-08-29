В Новосибирской области сделают 41 агрокласс для подготовки кадров в АПК

В стране будут созданы специальные аграрные классы по поручению Путина.
В 2027 году в Новосибирской области при поддержке регионального правительства планируется открытие 41 агрокласса. Об этом сообщил руководитель областного министерства сельского хозяйства Андрей Шинделов на форуме «Технопром-2025».
Эти специализированные классы, создаваемые по инициативе президента РФ Владимира Путина, будут реализовывать углубленные программы обучения. Упор будет сделан на такие дисциплины, как биология, физика, химия и математика с аграрным уклоном. Главная цель — обеспечить базовую подготовку учеников для дальнейшей работы в сельскохозяйственном секторе России.
Министр подчеркнул, что федеральная программа «Кадры для АПК» играет важную роль в формировании непрерывной системы аграрного образования, охватывающей все уровни, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями.
Шинделов отметил, что уже определены четыре района области, где будут открыты первые агроклассы. К 2027 году планируется создать более масштабную сеть, объединив усилия всех аграрных образовательных учреждений и сельскохозяйственных предприятий для организации 41 класса.