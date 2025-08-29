Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Калуги

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром “ушёл” один самолет», — говорится в сообщении Росавиации.
Тем временем, в Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, есть пострадавший. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб. В настоящий момент известно об одном пострадавшем.
