Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Калуги

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены «для обеспечения безопасности полётов».

Источник: Life.ru

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром “ушёл” один самолет», — говорится в сообщении Росавиации.

Тем временем, в Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, есть пострадавший. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб. В настоящий момент известно об одном пострадавшем.

