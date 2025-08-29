Ричмонд
Мать «Битцевского маньяка» отказалась от посещения его в колонии по дной причине

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин не может встречаться с матерью в колонии, так как «Полярная сова», в которой он отбывает пожизненный срок, находится далеко от столицы.

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин не может встречаться с матерью в колонии, так как «Полярная сова», в которой он отбывает пожизненный срок, находится далеко от столицы. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Заключенный подавал ходатайство на его перевод в другую колонию, которая находилась бы ближе к Москве. Однако его требования были отклонены. Мать Пичушкина во время суда отмечала, что лишена возможности видеться с сыном из-за дальности его места заключения.

На счету «Битцевского маньяка» почти полсотни невинных жертв. Он убивал стариков, детей, инвалидов, людей с психическими отклонениями: тех, кто не мог оказать никакого сопротивления убийце. Практически все свои жестокие преступления он совершал в Битцевском лесу столицы.

Осенью 2007 года Пичушкина приговорили к пожизненному сроку. Его признали вменяемым, однако заключили, что у него есть шизопатическое расстройство, которое выражается в тяге с жестким расправам над людьми.

В первой половине этого года стало известно, что Пичушкин сознался еще в 11 убийствах. Он заявил о готовности дать показания. Преступления были совершены в Северном Бутово.