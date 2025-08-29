Мошенники через мессенджеры требуют с россиян штрафы за несовершённые нарушения

Аферисты рассылают россиянам сообщения через мессенджеры, требуя оплаты штрафа за якобы поиск материалов экстремистского содержания. При этом мошенники предлагают перейти на поддельный сайт, имитирующий официальный сайт МВД. На этом сайте они предлагают жертве «оплатить госпошлину» или установить якобы приложение для подачи жалобы, которое на самом деле является вредоносным ПО.