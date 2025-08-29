Мошенники через мессенджеры требуют с россиян штрафы за несовершённые нарушения

Аферисты рассылают россиянам сообщения через мессенджеры, требуя оплаты штрафа за якобы поиск материалов экстремистского содержания. При этом мошенники предлагают перейти на поддельный сайт, имитирующий официальный сайт МВД. На этом сайте они предлагают жертве «оплатить госпошлину» или установить якобы приложение для подачи жалобы, которое на самом деле является вредоносным ПО.
Кроме того, аферисты могут звонить жертвам под видом правоохранителей и угрожать уголовным делом за якобы «просмотр запрещённого контента», пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.
Подобные аферы нацелены в первую очередь на пользователей соцсетей, особенно старшего возраста, уточнили в «Мошеловке», напомнив, что официальные органы не отправляют уведомления о штрафах через мессенжеры.
Ранее сообщалось, что мошенники заставляют своих жертв заносить их в список контактов в телефоне, причём убеждают обозначить в списке как членов семьи.
Тем временем мошенники подделывают корпоративные чаты и крадут данные.