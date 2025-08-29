Ричмонд
Четыре рейса на прилет задерживаются, один отменен в аэропорту Челябинска

Четыре рейса на прилет задерживаются, один отменен в международном аэропорту Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Это следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

На прилет опаздывают рейсы ДР 6569 из Москвы (по расписанию должен был приземлиться в 05:15, расчетное время — 07:07), А4 6123 из Минеральных Вод (05:45 и 07:58 соответственно), FV 6193 из российской столицы (ждали в 06:30, будет в 08:15) и ДР 323 из Сочи (13:20 и 14:25 соответственно).

Отменен сегодня парный рейс СУ 1534/1535 Москва — Челябинск — Москва авиакомпании «Аэрофлот».

На вылет в настоящее время опаздывают рейсы ДР 324 в Сочи, А4 6124 в Минводы, FV 6194 в Москву.