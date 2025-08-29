Небольшие села Новосибирской области обеспечат интернетом в течение года

Речь идёт о местности с населением, где проживает более 100 человек.
В течение ближайшего года в Новосибирской области намечено подключение к высокоскоростному интернету небольших населенных пунктов. Как заявил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в рамках форума «Технопром-2025» изданию КП-Новосибирск, это коснется территорий, где проживает более ста человек.
— Мы рассчитываем уже в следующем году закончить реализацию проекта, направленного на преодоление цифрового разрыва. Все поселения, в которых численность населения превышает 100 человек, будут обеспечены доступом в интернет, — сообщил он.
По словам министра, особое внимание будет уделено отдаленным районам, где доступ к современным технологиям ранее был ограничен. Это позволит жителям этих территорий получить равные возможности для образования, работы и получения государственных услуг в онлайн-формате.