В Хабаровске открыли улицу памяти хабаровской дивизии — героев Сталинграда

29 августа в Хабаровске состоялась торжественная церемония открытия улицы, названной в честь 205-й стрелковой дивизии, сообщает hab.aif.ru.
Она была сформирована осенью 1941 года в микрорайоне Красная Речка — отсюда более 11 тысяч дальневосточников отправились на фронт, чтобы принять участие в Сталинградской битве. В живых после боёв осталось около 600 человек.
На церемонии присутствовали представители краевых и городских властей, военного командования, депутаты, ветераны и жители микрорайона.
Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва отметила, что увековечивание памяти важно для молодых поколений: «Очень важно, что на улице имени 205-й стрелковой дивизии сегодня живут молодые семьи. Это будущее нашего края. Наши дети должны знать и гордиться подвигом своих дедов и прадедов».
Председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов подчеркнул историческое значение подвига: «Жертвы бойцов 205-й стрелковой дивизии были не напрасны. Их стойкость изменила ход войны, а сегодня мы должны противостоять попыткам исказить историю и умалить роль русского солдата».
Начальник железнодорожных войск Восточного военного округа генерал-майор Андрей Козлов сказал о преемственности поколений: «Молодёжь будет идти по этой улице, читать её название и помнить о том, что здесь, на Дальнем Востоке, жили и росли люди, чья доблесть изменила ход истории. Наш долг — быть достойными их славы».
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук связал память о дивизии с современностью: «Эта улица — навсегда. Это наша история, наше настоящее и будущее. Сегодняшние защитники Отечества с честью продолжают дело своих предков, зная подвиги тех, кто с Красной Речки уходил на фронт».
205-я стрелковая дивизия понесла тяжёлые потери на подступах к Сталинграду. Большинство её бойцов погибло, а их останки захоронены в братских могилах Волгоградской области. Сегодня поисковики продолжают восстанавливать имена солдат, среди которых десятки уроженцев Хабаровска и края.
Появление улицы с именем дивизии — это не только дань памяти погибшим, но и живое напоминание для жителей города о цене Победы.
В завершение церемонии участники возложили цветы к звезде памяти и сделали общее фото.
Улица расположена между Пионерской и Краснореченской, район улицы Автобусной.