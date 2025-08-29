Ричмонд
Минпросвещения установило единые часы начала и окончания занятий в школах

Минпросвещения России установило единые рамки школьного расписания. Согласно новому документу, уроки должны начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позднее 19:00, если в школе действует вторая смена.

Обучение для 5-х и 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, должно проходить только в первую смену. Проведение «нулевых» уроков и учеба в три смены запрещены. Новый учебный год стартует 1 сентября и продлится до 26 мая.

Школы смогут выбирать между четвертями и триместрами для организации учебного процесса. Рекомендации уже направлены в регионы.

Также оценки за поведение введут в российских школах.