Минпросвещения установило единые часы начала и окончания занятий в школах

Обучение для 5-х и 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, должно проходить только в первую смену. Проведение «нулевых» уроков и учеба в три смены запрещены. Новый учебный год стартует 1 сентября и продлится до 26 мая.